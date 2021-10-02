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"Слуги" визначилися, коли візьмуться за відставку Разумкова

Субота, 2 жовтня 2021, 22:26
ДМИТРО РАЗУМКОВ, ФОТО УП

Представники фракції "Слуга народу" на засіданні у суботу обговорили, коли звільнятимуть з посади голову парламенту Дмитра Разумкова.

Джерело: речниця СН Юлія Палійчук у Telegram

Пряма мова: "На фракції "Слуга Народу" обговорили питання відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Шляхом голосування депутатами фракції прийнято рішення у понеділок розпочати процедуру відкликання голови Верховної Ради України із займаної посади".

Передісторія: Президент України Володимир Зеленський назвав "внутрішньофракційним" питання стосовно перебування Дмитра Разумкова на посаді голови Верховної Ради і зазначив, що було помилково з боку спікера парламенту піднімати таке питання, озвучуючи його перед медіа.

У контексті обговорення персоналії Разумкова Зеленський загальними фразами наголосив, що будь-хто з команди СН, хто не приймає участі у боротьбі з українськими олігархами, має пристати до якоїсь іншої політичної сили.

2 жовтня стало відомо, що депутатська фракція "Слуга народу" зібрала більше за необхідні 150 підписів для ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

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Українська правда
Теми: Разумков ДмитроСлуга народу


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