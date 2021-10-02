"Слуги" вже зібрали підписи за відставку Разумкова

Депутатська фракція "Слуга народу" зібрала більше за необхідні 150 підписів для ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Джерело: нардеп від "Слуги народу" Олексій Устенко в коментарі "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Устенка: "На момент мого підписання було вже 160 підписів".

Деталі: Збір підписів проходив на виїзному засіданні фракції у суботу в Трускавці.

Довідка: Пропозиції щодо відкликання спікера можуть вноситися в парламент не менш як третиною народних депутатів від конституційного складу Ради з їхніми підписами.

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