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"Слуги" вже зібрали підписи за відставку Разумкова

Субота, 2 жовтня 2021, 15:30
ДМИТРО РАЗУМКОВ. ФОТО УП

Депутатська фракція "Слуга народу" зібрала більше за необхідні 150 підписів для ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Джерело: нардеп від "Слуги народу" Олексій Устенко в коментарі "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Устенка: "На момент мого підписання було вже 160 підписів".

Деталі: Збір підписів проходив на виїзному засіданні фракції у суботу в Трускавці.

Довідка: Пропозиції щодо відкликання спікера можуть вноситися в парламент не менш як третиною народних депутатів від конституційного складу Ради з їхніми підписами.

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Передісторія:

  • Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розпочав збір підписів за відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Пізніше Арахамія подав друге звернення щодо звільнення Разумкова – вже особисто від себе.
  • Разумков заявив, що "відразу розписав документ на Апарат Верховної Ради", і вже 30 вересня депутати отримають підписні листи.
  • Арахамія пояснив, що відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова ініціював через "маленькі дрібниці, про які соромно говорити" та розходження у думках.
  • Разумков офіційно запросив народних депутатів фракції "Слуга народу" на зустріч у понеділок, щоб обговорити його роботу на посаді голови парламенту.

Теми: Слуга народуРазумков ДмитроВерховна Рада


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