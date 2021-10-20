Консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати Саакашвілі
Консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати третього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі у профілактичних цілях.
Джерело: член консиліуму Зураб Пагава, цитує Грузия Online
Пряма мова: "Ми порушили питання про так звану профілактичну госпіталізацію, і зараз його розглядають.
Все обговорили, дали рекомендацію.
Це не термінова госпіталізація, але, оскільки ймовірність ускладнень висока, щоб перестрахуватися, ми рекомендували його госпіталізувати.
Це не питання годин, але має відбутися найближчим часом".
Що передувало: 10 жовтня лікар Саакашвілі зазначав, що стан його підзахисного серйозно погіршився і йому потрібна госпіталізація. Наступного дня в Грузії заявили, що слова Кіпшидзе не відповідають дійсності.
Стан третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі на 18-й день голодування погіршився, повідомив його особистий лікар Ніколоз Кіпшидзе, а представники грузинської влади кажуть, що ризику смерті Саакашвілі у в'язниці немає.
Передісторія:
- 28 червня 2018 року Міхеїла Саакашвілі заочно засудили до 6 років в'язниці в Грузії: його визнали винним у побитті депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році. Судили Саакашвілі на тлі його закликів "розвалити" чинний на той момент уряд Бідзіна Іванішвілі.
- У жовтні того ж року Саакашвілі звинуватили в підготовці замаху на бізнесмена в Грузії.
- 1 жовтня 2021 року Саакашвілі заявив, що прилетів до Грузії. Його затримали в Тбілісі.
- Саакашвілі оголосив голодування, але в Грузії кажуть, що ніколи його не помилують.
- Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна на всіх рівнях порушуватиме питання про повернення Саакашвілі.