Консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати Саакашвілі

Міхеіл Саакашвілі, фото з його Facebook

Консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати третього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі у профілактичних цілях.

Джерело: член консиліуму Зураб Пагава, цитує Грузия Online

Пряма мова: "Ми порушили питання про так звану профілактичну госпіталізацію, і зараз його розглядають.

Все обговорили, дали рекомендацію.

Це не термінова госпіталізація, але, оскільки ймовірність ускладнень висока, щоб перестрахуватися, ми рекомендували його госпіталізувати.

Це не питання годин, але має відбутися найближчим часом".

Що передувало: 10 жовтня лікар Саакашвілі зазначав, що стан його підзахисного серйозно погіршився і йому потрібна госпіталізація. Наступного дня в Грузії заявили, що слова Кіпшидзе не відповідають дійсності.

Стан третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі на 18-й день голодування погіршився, повідомив його особистий лікар Ніколоз Кіпшидзе, а представники грузинської влади кажуть, що ризику смерті Саакашвілі у в'язниці немає.

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