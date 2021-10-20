Консилиум врачей рекомендовал госпитализировать Саакашвили

Консилиум врачей рекомендовал госпитализировать третьего президента Грузии Саакашвили в профилактических целях.

Источник: член консилиума Зураб Пагава, цитуе Грузия Online

Прямая речь: "Мы поставили вопрос о т.н. профилактической госпитализации и сейчас его рассматривают.

Все обсудили, дали рекомендацию.

Это не срочная госпитализация, но, поскольку вероятность осложнений высока, чтобы застраховаться, мы рекомендовали его госпитализировать.

Это не вопрос часов, но должно произойти в ближайшее время".

Этому предшествовало: 10 октября врач Саакашвили отмечал, что состояние его подзащитного серьезно ухудшилось и ему требуется госпитализация. На следующий день в Грузии заявили, что слова Кипшидзе не соответствуют действительности.

Состояние третьего президента Грузии Михаила Саакашвили на 18-й день голодовки ухудшилось, сообщил его личный врач Николоз Кипшидзе, а представители грузинских властей говорят, что риска смерти Саакашвили в тюрьме нет.

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