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Консилиум врачей рекомендовал госпитализировать Саакашвили

Среда, 20 октября 2021, 02:38
Михэил Саакашвили, фото из его Facebook

Консилиум врачей рекомендовал госпитализировать третьего президента Грузии Саакашвили в профилактических целях.

Источник: член консилиума Зураб Пагава, цитуе Грузия Online

Прямая речь: "Мы поставили вопрос о т.н. профилактической госпитализации и сейчас его рассматривают.

Все обсудили, дали рекомендацию.

Это не срочная госпитализация, но, поскольку вероятность осложнений высока, чтобы застраховаться, мы рекомендовали его госпитализировать.

Это не вопрос часов, но должно произойти в ближайшее время".

Этому предшествовало: 10 октября врач Саакашвили отмечал, что состояние его подзащитного серьезно ухудшилось и ему требуется госпитализация. На следующий день в Грузии заявили, что слова Кипшидзе не соответствуют действительности.

Состояние третьего президента Грузии Михаила Саакашвили на 18-й день голодовки ухудшилось, сообщил его личный врач Николоз Кипшидзе, а представители грузинских властей говорят, что риска смерти Саакашвили в тюрьме нет.

Предыстория:

  • 28 июня 2018 года Михэила Саакашвили заочно приговорили к 6 годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне его призывов "развалить" действующее на тот момент правительство Бидзина Иванишвили.
  • В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии.
  • 1 октября 2021 года Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию. Его задержали в Тбилиси.
  • Саакашвили объявил голодовку, но в Грузии говорят, что никогда его не помилуют.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина на всех уровнях будет поднимать вопрос о возвращении Саакашвили.

Темы: ГрузияСаакашвили
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