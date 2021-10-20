Вакцина Pfizer проти Covid на 93% запобігає госпіталізації дітей 12-18 років – дослідження
Дослідження Центрів Сполучених Штатів з контролю і запобігання захворювань (CDC) свідчить, що вакцина Pfizer на 93% ефективна для запобігання госпіталізації у підлітків віком 12-18 років.
Джерело: The Guardian
Деталі: Згідно з новим дослідженням уряду США, вакцина від Covid від Pfizer/BioNTech Covid на 93% ефективна для запобігання госпіталізації дітей у віці 12-18 років.
Дослідження CDC проводилося в період з червня по вересень, коли штам Delta був найбільш поширеним.
Вивчалися дані 179 пацієнтів з 19 дитячих лікарень.
97% учасників дослідження не були вакциновані. З них близько 16% потребували апаратів життєзабезпечення.
Автори дослідження заявили, що дані "підкреслюють важливість вакцинації для захисту молоді США від важкого перебігу COVID-19".
Нагадаємо: Вакцина Pfizer дозволена дітям віком від 12 років, але компанія подала заявку на допуск препарату для щеплень дітям від 5 до 11 років.