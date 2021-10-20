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Вакцина Pfizer проти Covid на 93% запобігає госпіталізації дітей 12-18 років – дослідження

Середа, 20 жовтня 2021, 05:30
фото: Getty Images

Дослідження Центрів Сполучених Штатів з контролю і запобігання захворювань (CDC) свідчить, що вакцина Pfizer на 93% ефективна для запобігання госпіталізації у підлітків віком 12-18 років.

Джерело: The Guardian

Деталі: Згідно з новим дослідженням уряду США, вакцина від Covid від Pfizer/BioNTech Covid на 93% ефективна для запобігання госпіталізації дітей у віці 12-18 років.

Дослідження CDC проводилося в період з червня по вересень, коли штам Delta був найбільш поширеним.

Вивчалися дані 179 пацієнтів з 19 дитячих лікарень.

97% учасників дослідження не були вакциновані. З них близько 16% потребували апаратів життєзабезпечення.

Автори дослідження заявили, що дані "підкреслюють важливість вакцинації для захисту молоді США від важкого перебігу COVID-19".

Нагадаємо: Вакцина Pfizer дозволена дітям віком від 12 років, але компанія подала заявку на допуск препарату для щеплень дітям від 5 до 11 років.

Теми: СШАвакцинаціядіти


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