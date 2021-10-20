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Вакцина Pfizer против Covid на 93% предотвращает госпитализацию детей 12-18 лет – исследование

Среда, 20 октября 2021, 05:30
фото: Getty Images

Исследование центров Соединенных Штатов по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) свидетельствует, что вакцина Pfizer на 93% эффективна для предотвращения госпитализации у подростков в возрасте 12-18 лет.

Источник: The Guardian

Детали: Согласно новому исследованию правительства США, вакцина от Covid от Pfizer / BioNTech Covid на 93% эффективна для предотвращения госпитализации детей в возрасте 12-18 лет.

Исследования CDC проводилось в период с июня по сентябрь, когда штамм Delta был наиболее распространенным.

Изучались данные 179 пациентов из 19 детских больниц.

97% участников исследования не были вакцинированы. Из них около 16% нуждались в аппаратах жизнеобеспечения.

Авторы исследования заявили, что данные "подчеркивают важность вакцинации для защиты молодежи США от тяжелого течения COVID-19".

Напомним: Вакцина Pfizer разрешена детям старше 12 лет, но компания подала заявку на допуск препарата для прививок детям от 5 до 11 лет.

Темы: СШАвакцинациядети
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