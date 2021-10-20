Вакцина Pfizer против Covid на 93% предотвращает госпитализацию детей 12-18 лет – исследование
Исследование центров Соединенных Штатов по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) свидетельствует, что вакцина Pfizer на 93% эффективна для предотвращения госпитализации у подростков в возрасте 12-18 лет.
Источник: The Guardian
Детали: Согласно новому исследованию правительства США, вакцина от Covid от Pfizer / BioNTech Covid на 93% эффективна для предотвращения госпитализации детей в возрасте 12-18 лет.
Исследования CDC проводилось в период с июня по сентябрь, когда штамм Delta был наиболее распространенным.
Изучались данные 179 пациентов из 19 детских больниц.
97% участников исследования не были вакцинированы. Из них около 16% нуждались в аппаратах жизнеобеспечения.
Авторы исследования заявили, что данные "подчеркивают важность вакцинации для защиты молодежи США от тяжелого течения COVID-19".
Напомним: Вакцина Pfizer разрешена детям старше 12 лет, но компания подала заявку на допуск препарата для прививок детям от 5 до 11 лет.