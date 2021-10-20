Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Викрадення місіонерів США на Гаїті: за кожного вимагають по мільйону доларів

Середа, 20 жовтня 2021, 06:04
Викрадення місіонерів США на Гаїті: за кожного вимагають по мільйону доларів
MICHAEL M. SANTIAGO/GETTY IMAGES

Держдепартамент контактує з урядом Гаїті та ФБР для звільнення місіонерів, яких взяли в заручники і за кожного вимагають викуп у розмірі 1 мільйон доларів.

Джерело: держсекретар Ентоні Блінкен, цитує Голос Америки

Пряма мова: "Наша адміністрація зосередила на цьому посилену увагу.

Ми зробимо все можливе для того, щоб допомогти вирішити цю проблему".

"На жаль, це також свідчить про наявність набагато більшої проблеми ... Ситуація з безпекою (на Гаїті – ред.) є досить-таки нестійкою.

Так більше тривати не може.

Це, безумовно, не сприяє клімату... в тому числі, для залучення інвестицій, які повинні прийти на Гаїті".

Деталі: За словами Блінкена, Державний департамент знаходиться в тісному контакті з урядом Гаїті і Федеральним бюро розслідувань у зв'язку з викраденням групи в складі 17 місіонерів, за кожного з яких бандити вимагають викуп розміром 1 мільйон доларів.

Що передувало: У суботу банда в Порт-о-Пренсі, столиці Гаїті, викрала до 17 християнських місіонерів із США та членів їхніх сімей, включаючи дітей.

Теми: США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
США
Палата представників США погодила бюджет із $300 млн для України
Естонія екстрадувала до США російського контрабандиста західної зброї
Коли Україна застосує касетні снаряди: у США кажуть, що РФ дізнається про це першою
Останні новини
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
Усі новини...
Реклама: