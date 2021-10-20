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Викрадення місіонерів США на Гаїті: за кожного вимагають по мільйону доларів

Середа, 20 жовтня 2021, 06:04
MICHAEL M. SANTIAGO/GETTY IMAGES

Держдепартамент контактує з урядом Гаїті та ФБР для звільнення місіонерів, яких взяли в заручники і за кожного вимагають викуп у розмірі 1 мільйон доларів.

Джерело: держсекретар Ентоні Блінкен, цитує Голос Америки

Пряма мова: "Наша адміністрація зосередила на цьому посилену увагу.

Ми зробимо все можливе для того, щоб допомогти вирішити цю проблему".

"На жаль, це також свідчить про наявність набагато більшої проблеми ... Ситуація з безпекою (на Гаїті – ред.) є досить-таки нестійкою.

Так більше тривати не може.

Це, безумовно, не сприяє клімату... в тому числі, для залучення інвестицій, які повинні прийти на Гаїті".

Деталі: За словами Блінкена, Державний департамент знаходиться в тісному контакті з урядом Гаїті і Федеральним бюро розслідувань у зв'язку з викраденням групи в складі 17 місіонерів, за кожного з яких бандити вимагають викуп розміром 1 мільйон доларів.

Що передувало: У суботу банда в Порт-о-Пренсі, столиці Гаїті, викрала до 17 християнських місіонерів із США та членів їхніх сімей, включаючи дітей.

Теми: США


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