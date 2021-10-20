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Похищение миссионеров США на Гаити: за каждого требуют по миллиону долларов

Среда, 20 октября 2021, 06:04
MICHAEL M. SANTIAGO/GETTY IMAGES

Госдепартамент контактирует с правительством Гаити и ФБР для освобождения миссионеров, которых взяли в заложники и за каждого требуют выкуп в размере 1 млн долларов.

Источник: госсекретарь Энтони Блинкен, цитирует Голос Америки

Прямая речь: " Наша администрация сосредоточила на этом усиленное внимание.

Мы сделаем все возможное для того, чтобы помочь решить эту проблему".

"К сожалению, это также свидетельствует о наличии гораздо большей проблемы... Ситуация с безопасностью (на Гаити – ред.) является довольно-таки неустойчивой.

Так больше продолжаться не может.

Это, безусловно, не способствует климату... в том числе, для привлечения инвестиций, которые должны прийти на Гаити".

Детали: По словам Блинкена, Государственный департамент находится в тесном контакте с правительством Гаити и Федеральным бюро расследований в связи с похищением группы в составе 17 миссионеров, за каждого из которых бандиты требуют выкуп в размере 1 млн долларов.

Что предшествовало: В субботу банда в Порт-о-Пренсе, столице Гаити, похитила до 17 христианских миссионеров из США и членов их семей, включая детей.

Темы: США
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