Україна – 4-та у світі за добовою смертністю від коронавірусу
18 жовтня у світі діагностували понад 411 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Британії, Росії. Україна посідає 4 місце у світі за добовою смертністю від коронавірусу.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Зокрема, у США зафіксували понад 71 тисячу, у Британії – понад 43 тисячі і в Росії – понад 33 тисячі нових інфікувань.
Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Туреччина і Румунія. Україна – 6 у цьому списку.
У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують США і Росія. Україна займає 4 місце.
В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія і Румунія. В України – 4 позиція.
За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Румунія та Україна.
За весь час пандемії вилікувались від недуги 219 675 340 осіб. Наразі нараховується майже 18 млн активних випадків захворювання.
З початку пандемії підтверджено 4 928 899 смертей від COVID-19.
Передісторія:
- За добу 18 жовтня в Україні зафіксували 15 579 випадків захворювання на коронавірусну хворобу і 538 летальних випадків від неї, госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 2 852 особи, одужали 7 776 осіб.