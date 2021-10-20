Україна – 4-та у світі за добовою смертністю від коронавірусу

18 жовтня у світі діагностували понад 411 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Британії, Росії. Україна посідає 4 місце у світі за добовою смертністю від коронавірусу.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у США зафіксували понад 71 тисячу, у Британії – понад 43 тисячі і в Росії – понад 33 тисячі нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Туреччина і Румунія. Україна – 6 у цьому списку.

У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують США і Росія. Україна займає 4 місце.

дані Worldometers

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія і Румунія. В України – 4 позиція.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Румунія та Україна.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 219 675 340 осіб. Наразі нараховується майже 18 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 928 899 смертей від COVID-19.

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