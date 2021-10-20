Украина – 4-я в мире по суточной смертности от коронавируса
18 октября в мире диагностировали более 411 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Великобритании, России. Украина занимает 4 место в мире по суточной смертности от коронавируса.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: В частности, в США зафиксировали более 71 000, в Великобритании – более 43 000 и в России – более 33 000 новых заражений.
Далее по количеству больных в рейтинге находятся Турция и Румыния. Украина – 6 в этом списке.
В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют США и Россия. Украина занимает 4 место.
В Европе по суточному приросту болезни лидируют Великобритания, Россия и Румыния. В Украины – 4 позиция.
По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Румыния и Украина.
За все время пандемии вылечились от недуга 219 675 340 человек. Сейчас насчитывается около 18 млн активных случаев заболевания.
С начала пандемии подтверждено 4 928 899 смертей от COVID-19.
Предыстория:
- За сутки 18 октября в Украине зафиксировали 15 579 случаев заболевания коронавирусной болезнью и 538 летальных случаев от нее, госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него 2 852 человека, выздоровели 7 776 человек.