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Украина – 4-я в мире по суточной смертности от коронавируса

Среда, 20 октября 2021, 06:31
Украина – 4-я в мире по суточной смертности от коронавируса
фото: Эльдар Сарахман, УП

18 октября в мире диагностировали более 411 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Великобритании, России. Украина занимает 4 место в мире по суточной смертности от коронавируса.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США зафиксировали более 71 000, в Великобритании – более 43 000 и в России – более 33 000 новых заражений.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Турция и Румыния. Украина – 6 в этом списке.

В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют США и Россия. Украина занимает 4 место.

 
данные Worldometers

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Великобритания, Россия и Румыния. В Украины – 4 позиция.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Румыния и Украина.

За все время пандемии вылечились от недуга 219 675 340 человек. Сейчас насчитывается около 18 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 928 899 смертей от COVID-19.

Предыстория:

  • За сутки 18 октября в Украине зафиксировали 15 579 случаев заболевания коронавирусной болезнью и 538 летальных случаев от нее, госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него 2 852 человека, выздоровели 7 776 человек.

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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