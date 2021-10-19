В Україні антирекорд летальних випадків Covid: за добу 538 смертей

За добу 18 жовтня в Україні зафіксували 15 579 випадків захворювання на коронавірусну хворобу і 538 летальних випадків від неї, госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 2 852 особи, одужали 7 776 осіб.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я, дашборд РНБО і Коронавірус_інфо

Деталі: Серед нових хворих 1 309 дітей і 282 медпрацівники.

За останню добу найбільше випадків захворювання зареєстровано в Одеській (1 418), Харківській (1 412), Дніпропетровській (1 203), Запорізькій (1 019) і Львівській (959) областях.

Летальних випадків від коронавірусу після святкових вихідних найбільше зареєстрували у Львівській (65), Донецькій (55), Луганській (34), Сумській (28), Харківській (27) областях, а також у Полтавській області та в Києві (по 26).

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 660 273 осіб, із них 2 337 194 особи одужали, 61 348 осіб померли.

Попередній "антирекорд" за добовою смертністю був зафіксований 7 квітня цього року: за добу 6 квітня помер 481 хворий із коронавірусом. За добу 12 жовтня в Україні зафіксували 471 летальний випадок від Covid-19.

Станом на 15 жовтня загальна кількість летальних випадків від Covid перетнула позначку у 60 тисяч (60 137 осіб). За наступні 4 дні Covid погубив ще 1 211 життів в Україні.

Станом на 22 квітня в Україні було зафіксовано понад 40 тисяч смертей від Covid.

Динаміка ковіду в Україні Дашборд УП

Нагадаємо: 17 жовтня Україна за кількістю хворих була на 9 місці у світі й на 4-му в Європі, а за добовою смертністю на 8 місці у світі й на 4 місці в Європі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП