КНДР підтвердила випробування нової ракети для підводного флоту

Північна Корея заявила про випробування недавно розробленої балістичної ракети з підводного човна, і "це посилить підводний потенціал її військових".

Джерело: АР, Yonhap із посиланням на офіційну заяву КНДР

Дослівно: "Останні випробування значною мірою сприятимуть підвищенню оборонних технологій країни на високому рівні та підвищенню підводних оперативних можливостей нашого флоту".

Деталі: У заяві йдеться, що нова ракета запровадила передові технології наведення управління, включаючи флангову мобільність і мобільність ковзання.

Випробування стало п'ятим запуском ракет з вересня і відбулося, коли Північна Корея посилює тиск на Вашингтон і Сеул, щоб вони відмовилися від політики, яку Пхеньян вважає ворожою.

Адже вони проводять спільні військові навчання та ініціюють міжнародні санкції проти Північної Кореї.

Що передувало: У вівторок повідомлялося, що Північна Корея здійснила запуск у Японське море ракети, що схожа на балістичну ракету підводного базування.