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КНДР подтвердила испытание новой ракеты для подводного флота

Среда, 20 октября 2021, 07:27
КНДР подтвердила испытание новой ракеты для подводного флота

Северная Корея заявила об испытании недавно разработанной баллистической ракеты с подводной лодки, и "это усилит подводный потенциал ее военных".

Источник: АР, Yonhap со ссылкой на официальное заявление КНДР

Дословно: "Последние испытания в значительной мере будут способствовать повышению оборонных технологий страны на высоком уровне и повышению подводных оперативных возможностей нашего флота".

Детали: В заявлении говорится, что новая ракета ввела передовые технологии наведения управления, включая фланговую мобильность и мобильность скольжения.

Испытания стало пятым запуском ракет с сентября и произошло, когда Северная Корея усиливает давление на Вашингтон и Сеул, чтобы они отказались от политики, которую Пхеньян считает враждебной.

Ведь они проводят совместные военные учения и инициируют международные санкции против Северной Кореи.

Напомним: Во вторник сообщалось, что Северная Корея осуществила запуск в Японское море ракеты, похожей на баллистическую ракету подводного базирования.

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Темы: Северная Кореяоружие
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