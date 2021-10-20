Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

КНДР подтвердила испытание новой ракеты для подводного флота

Среда, 20 октября 2021, 07:27

Северная Корея заявила об испытании недавно разработанной баллистической ракеты с подводной лодки, и "это усилит подводный потенциал ее военных".

Источник: АР, Yonhap со ссылкой на официальное заявление КНДР

Дословно: "Последние испытания в значительной мере будут способствовать повышению оборонных технологий страны на высоком уровне и повышению подводных оперативных возможностей нашего флота".

Детали: В заявлении говорится, что новая ракета ввела передовые технологии наведения управления, включая фланговую мобильность и мобильность скольжения.

Испытания стало пятым запуском ракет с сентября и произошло, когда Северная Корея усиливает давление на Вашингтон и Сеул, чтобы они отказались от политики, которую Пхеньян считает враждебной.

Ведь они проводят совместные военные учения и инициируют международные санкции против Северной Кореи.

Напомним: Во вторник сообщалось, что Северная Корея осуществила запуск в Японское море ракеты, похожей на баллистическую ракету подводного базирования.

Темы: Северная Кореяоружие
powered by lun.ua
Главное сегодня

Надежду Савченко поймали в аэропорту с поддельным ковид-сертификатом

фотоВо двор дома заместителя главы ОПУ Жовквы бросили "коктейль Молотова"

видео, фотоАлек Болдуин случайно убил украинку во время съемок

Лидеры ЕС настроены сохранять возможность поездок на фоне очередной волны эпидемии

Украина бьет антирекорды по количеству больных и умерших от Covid за сутки

Главные новости четверга и ночи: Елизавета II, COVID-ограничения

Все новости...
Северная Корея
КНДР осуществила запуск ракеты, похожей на баллистическую
СМИ: Северная Корея испытала новую зенитную ракету
КНДР выпустила снаряд в Японское море
Последние новости
11:20
На лекарствах для онкобольных в Киеве разворовали 7,5 млн: прокуратура объявила подозрение
11:19
В Беларуси отменили масочный режим после критики Лукашенко
11:16
С начала пандемии от COVID-19 в мире умерли от 80 до 180 тысяч медиков – ВОЗ
11:09
фотоНа голову Устиновой в Раде упал дверной засов
11:06
Boeing перенесла испытания беспилотной капсулы на 2022 год
11:01
Регламентный комитет рекомендует отстранить Третьякову от 5 заседаний Рады
11:01
видеоВ РФ произошел взрыв на пороховом заводе: 16 погибших
10:28
Covid в Киеве продолжает бить антирекорды: 1323 больных и 44 смерти за сутки
10:21
Фонд госимущества заявил об очередной победе в суде по делу завода "Большевик"
10:20
Надежду Савченко поймали в аэропорту с поддельным ковид-сертификатом
Все новости...