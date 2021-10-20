КНДР подтвердила испытание новой ракеты для подводного флота

Северная Корея заявила об испытании недавно разработанной баллистической ракеты с подводной лодки, и "это усилит подводный потенциал ее военных".

Источник: АР, Yonhap со ссылкой на официальное заявление КНДР

Дословно: "Последние испытания в значительной мере будут способствовать повышению оборонных технологий страны на высоком уровне и повышению подводных оперативных возможностей нашего флота".

Детали: В заявлении говорится, что новая ракета ввела передовые технологии наведения управления, включая фланговую мобильность и мобильность скольжения.

Испытания стало пятым запуском ракет с сентября и произошло, когда Северная Корея усиливает давление на Вашингтон и Сеул, чтобы они отказались от политики, которую Пхеньян считает враждебной.

Ведь они проводят совместные военные учения и инициируют международные санкции против Северной Кореи.

Напомним: Во вторник сообщалось, что Северная Корея осуществила запуск в Японское море ракеты, похожей на баллистическую ракету подводного базирования.