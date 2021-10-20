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Російські найманці поранили українського військового

Середа, 20 жовтня 2021, 07:39
фото: штаб ООС

Упродовж доби 19 жовтня російсько-окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню, а також один раз – із початку поточної доби, військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення.

Джерело: штаб ООС

Деталі: В напрямку Авдіївки найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

В бік Зайцевого окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Позиції українських воїнів біля Гранітного та Лопаскиного ворог обстріляв з мінометів калібру 120 мм.

Поблизу Катеринівки російські збройні формування двічі вели вогонь, використовуючи міномети калібру 120 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.

Позиції воїнів ЗСУ біля Верхньоторецького потрапили під обстріл з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів.

Станом на 7 годину ранку 20 жовтня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Біля Березового ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожого вогню один  військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення.

Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасівійнаДонбас


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