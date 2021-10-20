Российские наемники ранили украинского военного
В течение суток 19 октября российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня, а также один раз – с начала текущих суток, военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Источник: штаб ООС
Детали: В направлении Авдеевки наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.
В сторону Зайцевого оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Позиции украинских воинов у Гранитного и Лопаскино враг обстрелял из минометов калибра 120 мм.
Вблизи Катериновки российские вооруженные формирования дважды вели огонь, используя минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Неподалеку Водяного, что на Приазовье, наемники совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.
Позиции воинов ВСУ возле Верхнеторецкого попали под обстрел из автоматических и станковых противотанковых гранатометов.
По состоянию на 7:00 утра 20 октября зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
У Березовой враг совершил обстрел из стрелкового оружия.
Вследствие вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Воину предоставлено домедицинскую помощь и эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.