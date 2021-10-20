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Российские наемники ранили украинского военного

Среда, 20 октября 2021, 07:39
Российские наемники ранили украинского военного
фото: штаб ООС

В течение суток 19 октября российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня, а также один раз – с начала текущих суток, военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Источник: штаб ООС

Детали: В направлении Авдеевки наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

В сторону Зайцевого оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Позиции украинских воинов у Гранитного и Лопаскино враг обстрелял из минометов калибра 120 мм.

Вблизи Катериновки российские вооруженные формирования дважды вели огонь, используя минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Неподалеку Водяного, что на Приазовье, наемники совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.

Позиции воинов ВСУ возле Верхнеторецкого попали под обстрел из автоматических и станковых противотанковых гранатометов.

По состоянию на 7:00 утра 20 октября зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

У Березовой враг совершил обстрел из стрелкового оружия.

Вследствие вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Воину предоставлено домедицинскую помощь и эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Украинская правда

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Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассевойнаДонбасс
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