Российские наемники ранили украинского военного

В течение суток 19 октября российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня, а также один раз – с начала текущих суток, военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Источник: штаб ООС

Детали: В направлении Авдеевки наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

В сторону Зайцевого оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Позиции украинских воинов у Гранитного и Лопаскино враг обстрелял из минометов калибра 120 мм.

Вблизи Катериновки российские вооруженные формирования дважды вели огонь, используя минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Неподалеку Водяного, что на Приазовье, наемники совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.

Позиции воинов ВСУ возле Верхнеторецкого попали под обстрел из автоматических и станковых противотанковых гранатометов.

По состоянию на 7:00 утра 20 октября зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

У Березовой враг совершил обстрел из стрелкового оружия.

Вследствие вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Воину предоставлено домедицинскую помощь и эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.