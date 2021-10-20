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Covid в Україні: за добу 18 912 хворих і 495 померлих

Середа, 20 жовтня 2021, 08:18
Covid в Україні: за добу 18 912 хворих і 495 померлих
Динаміка епідемії, дашборд УП

За добу 19 жовтня в Україні зафіксували 18 912 випадків коронавірусної хвороби і 495 смертей від неї, госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 5 468 осіб, одужали 7 605 хворих. 

Джерело: Міністерство охорони здоров'я і дашборд РНБО

Деталі: Серед нових хворих 1 447 дітей і 435 медпрацівників.

Найбільше випадків захворювання за останню добу зареєстровано в Одеській (1 606), Дніпропетровській (1 253), Харківській (1 242), Запорізькій (1 225) і Донецькій (1 040) областях.

Летальних випадків за минулу добу найбільше зареєстрували в Одеській (58), Дніпропетровській (37), Харківській (32) і Херсонській (30) областях, а також у Львівській області та в Києві (по 29).

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 679 185 осіб, із них 2 344 799 особи одужали, а 61 843 людини померли.

Нагадаємо: 18 жовтня Україна була за кількістю нових хворих на 6 місці в світі і на 4 місці в Європі, за добовою смертністю – на 4 місці в світі і на 3 місці в Європі після Росії та Румунії.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

УП, доповнено
Теми: Covid-2019коронавірусепідемія
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