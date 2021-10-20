Covid в Украине: за сутки 18 912 больных и 495 умерших

За сутки 19 октября в Украине зафиксировали 18 912 случаев коронавирусной болезни и 495 смертей от нее, госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него 5 468 человек, выздоровели 7 605 больных.

Источник: Министерство здравоохранения и дашборд СНБО

Детали: Среди новых больных 1 447 детей и 435 медработников.

Больше всего случаев заболевания за последние сутки зарегистрировано в Одесской (1 606), Днепропетровской (1 253), Харьковской (1 242), Запорожской ( 1225) и Донецкой (1 040) областях.

Летальных случаев за минувшие сутки больше всего зарегистрировали в Одесской (58), Днепропетровской (37), Харьковской (32) и Херсонской (30) областях, а также во Львовской области и в Киеве (по 29).

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 679 185 человек, из них 2 344 799 человек выздоровели, а 61 843 человека умерли.

Напомним: 18 октября Украина была по количеству новых больных на 6 месте в мире и на 4 месте в Европе, по суточной смертности – на 4 месте в мире и на 3 месте в Европе после России и Румынии.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП