Президентський рейтинг: підтримка Зеленського падає

Якби вибори президента відбулися найближчим часом, то найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський – 24,7% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором. Водночас порівняно з весною-літом підтримка його знизилася.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 15-18 жовтня

Дослівно соціологи: "Відносно найбільшу підтримку має В. Зеленський: у разі участі у виборах зазначених у списку кандидатів чинний президент отримав би 24,7% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором".

Інфографіка КМІС

Деталі: На другому місці – лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко (15,6%), на третьому лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко (12,2%).

Далі йдуть співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко (9,4%), голова партії "Сила і честь" Ігор Смешко (7,8%) та ексспікер парламенту Дмитро Разумков (7,1%).

Інші кандидати мають нижчу підтримку.

Соціологи відзначають, що рейтинг Зеленського помітно нижчий порівняно з вересневим опитуванням КМІС (у вересні у списку кандидатів не було Разумкова). Водночас вони вказують, що зниження підтримки Зеленського простежується і порівняно з травневим опитуванням.

Соціологи припускають, що це може бути пов’язане з певним вичерпанням потенціалу рішень РНБО, негативним впливом окремих політичних подій ("Вагнергейт", Pandora Papers, відставка Разумкова) ти з економічними питаннями (обговорення комунальних тарифів).

Дослідження тривало 15-18 жовтня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 1200 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим і непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей) від 18 років і старше.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 12%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.

Читайте також: Він вам не Вова. Як Зеленський готується вдруге балотуватися в президенти