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Відставку Разумкова підтримують лише 8% українців

Середа, 20 жовтня 2021, 10:08
Фото з сайту ВР

39,1% українців негативно ставляться до відставки Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради, позитивно оцінюють звільнення спікера лише 8%.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 15-18 жовтня

Дослівно: "Позитивно ставляться до відставки Дмитра Разумкова 8% респондентів, негативно – 39,1%. Ще для 44,1% респондентів байдуже до цього питання".

 
Інфографіка КМІС

Деталі: Більшість респондентів (57,2%) вважають, що відставка Разумкова нічого не змінить. 

24,3% вбачають цьому перетворення парламенту на слухняний інструмент Офісу президента, а 6,6% очікують пришвидшення реформ в країні.

 
Інфографіка кміс 

Дослідження тривало 15-18 жовтня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 1200 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим і непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей) від 18 років і старше.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 12%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.

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Передісторія: 

Українська правда
Теми: Разумков Дмитровідставкасоціологіяопитування


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