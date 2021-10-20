Отставку Разумкова поддерживают только 8% украинцев

39,1% украинцев негативно относятся к отставке Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады, положительно оценивают увольнение спикера только 8%.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 15-18 октября

Дословно: "Положительно относятся к отставке Дмитрия Разумкова 8% респондентов, отрицательно – 39,1%. Еще 44,1% респондентов безразлично относительно этого вопроса".

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Детали: Большинство респондентов (57,2%) считают, что отставка Разумкова ничего не изменит.

24,3% видят этом превращение парламента в послушный инструмент Офиса президента, а 6,6% ожидают ускорения реформ в стране.

Инфографика КМИС

Исследование проходило 15-18 октября. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 1200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей) от 18 лет и старше.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

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Предыстория: