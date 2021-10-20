Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Отставку Разумкова поддерживают только 8% украинцев

Среда, 20 октября 2021, 10:08
Отставку Разумкова поддерживают только 8% украинцев
Фото с сайта ВР

39,1% украинцев негативно относятся к отставке Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады, положительно оценивают увольнение спикера только 8%.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 15-18 октября

Дословно: "Положительно относятся к отставке Дмитрия Разумкова 8% респондентов, отрицательно – 39,1%. Еще 44,1% респондентов безразлично относительно этого вопроса". 

 
Инфографика КМИС

Детали: Большинство респондентов (57,2%) считают, что отставка Разумкова ничего не изменит.

24,3% видят этом превращение парламента в послушный инструмент Офиса президента, а 6,6% ожидают ускорения реформ в стране. 

 
Инфографика КМИС

Исследование проходило 15-18 октября. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 1200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей) от 18 лет и старше.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Читайте также: Без права на чат. Почему поссорились Зеленский и Разумков

Предыстория:

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Разумков Дмитрийотставкасоциологияопрос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Все новости...
Разумков Дмитрий
Разумков и СБУ обменялись обвинениями из-за сорванной пресс-конференции
Разумков обратится к КСУ по поводу назначения главы ГБР
"ЕС" с Разумковым предложили Раде уволить Монастырского
Последние новости
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
13:11
Участие "Райффайзен Банка" в программе "5-7-9%" зависит от санкций СНБО, а не решений НАПК - Минфин
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
12:53
Глава МО Британии о "Новочеркасске": за 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота РФ
12:50
Погода на среду: будет облачно с прояснениями, местами дождь
12:49
Действительно ли обезжиренные молочные продукты более полезны для здоровья – объясняют ученые
12:39
Зеленский провел Ставку: оружие на 2024 год, дроны, фронт
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
Все новости...
Реклама: