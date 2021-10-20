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Десятки мільярдів із "ковідних" коштів пішли "наліво" – Bihus.Info

Середа, 20 жовтня 2021, 12:21
Десятки мільярдів із ковідних коштів пішли наліво – Bihus.Info
фото: Ельдар Сарахман, УП

Майже половина коштів із 35 мільярдів гривень, які витратили на "ковідні закупівлі", пішла на товари й послуги, які до боротьби з пандемією не мають жодного стосунку.

Джерело: розслідування Bihus.Info

Деталі: Журналісти відзначили, що окремі структури процедуру "ковідних закупівель" використовували для закупівлі палива, кормів для тварин, спортивного інвентаря, новорічних подарунків чи продуктів харчування.

Крім цього, експерти регулярно фіксували факти суттєвих переплат.

Зокрема, в один і той самий період одні й ті ж китайські концентратори OLV-10 купували і по 30 і по 60 тис. грн.

Аудитори Держаудитслужби за період дії "нових правил" нарахували порушень на 407 мільйонів гривень.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія:

Українська правда

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Теми: коронавірусгрошіCovid-2019
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