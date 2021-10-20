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Десятки миллиардов из "ковидных" средств ушли "налево" – Bihus.Info

Среда, 20 октября 2021, 12:21
фото: Ельдар Сарахман, УП

Почти половина средств из 35 млрд гривен, которые потратили на "ковидные закупки", пошла на товары и услуги, которые к борьбе с пандемией не имеют никакого отношения.

Источник: расследование Bihus.Info

Детали: Журналисты отметили, что отдельные структуры процедуру "ковидных закупок" использовали для закупки топлива, кормов для животных, спортивного инвентаря, новогодних подарков или продуктов питания.

Кроме этого, эксперты регулярно фиксировали факты существенных переплат.

В частности, в один и тот же период одни и те же китайские концентраторы OLV-10 покупали и по 30 и по 60 тыс. грн.

Аудиторы Госаудитслужбы за период действия "новых правил" насчитали нарушений на 407 млн гривен.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: коронавирусденьгиCovid-2019
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