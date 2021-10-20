Десятки миллиардов из "ковидных" средств ушли "налево" – Bihus.Info
Почти половина средств из 35 млрд гривен, которые потратили на "ковидные закупки", пошла на товары и услуги, которые к борьбе с пандемией не имеют никакого отношения.
Источник: расследование Bihus.Info
Детали: Журналисты отметили, что отдельные структуры процедуру "ковидных закупок" использовали для закупки топлива, кормов для животных, спортивного инвентаря, новогодних подарков или продуктов питания.
Кроме этого, эксперты регулярно фиксировали факты существенных переплат.
В частности, в один и тот же период одни и те же китайские концентраторы OLV-10 покупали и по 30 и по 60 тыс. грн.
Аудиторы Госаудитслужбы за период действия "новых правил" насчитали нарушений на 407 млн гривен.
Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП
Предыстория:
- В Украине 18 октября зафиксировали антирекорд летальных случаев от Covid: за сутки умерли 538 людей.