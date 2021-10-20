В ОП заперечують втручання в роботу "UA:Перший"

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відкидає звинувачення ведучої програми "Зворотний відлік" Мирослави Барчук у тиску Офісу президента на "UA:Перший", але не заперечує прагнення команди президента до "узгодженої інформаційної позиції".

Джерело: коментарі Подоляка "BBC News Україна"

Пряма мова Подоляка: "Незалежна редакційна політика будь-якого ЗМІ – це ключова ознака здорового суспільства і сучасної держави. Тобто пряме втручання в роботу редакцій – абсолютний нонсенс…

Але якщо той чи інший представник влади бачить в ефірах того чи іншого проєкту послідовну та вперту незбалансованість позицій, постійну та явну заангажованість ведучих і редакції, то можна зрозуміти вкрай невелике бажання людей йти в ефір саме цього проєкту".

Деталі: Радник Андрія Єрмака назвав коментар журналістки Барчук емоційним, а звинувачення "некоректними та необґрунтованими".

За його словами, для Офісу президента важливо, щоб на ефірах владу представляли змістовно і фахово.

Пряма мова: "Тобто не ефір заради ефіру, а ефір заради роз'яснення тих чи інших ініціатив влади.

Саме змістовність позиції – те, щодо чого депутати фракції чи інші представники широкої команди влади можуть отримати консультування в рамках цілком раціонального підходу до узгодженої єдиної інформаційної позиції".

Цьому передувало: 19 жовтня телеведуча програми "Зворотний відлік" на суспільному телеканалі "UA:Перший" Мирослава Барчук заявила, що Офіс президента "давно і жорстко" контролює присутність на ефірах народних депутатів від фракції "Слуга народу", висуваючи ультиматуми проєкту щодо гостей ток-шоу.

Вона закликала колег "не піддаватись тиску і вголос говорити про випадки тиску і шантажу", а депутатів від президентської партії "не брати участі у цьому шантажі".

Інформацію про тиск підтвердив інший ведучий телеканалу "UA:Перший" Павло Казарін.

У соцмережах уже заговорили про "темникогейт", натякаючи на "темники" часів президента Леоніда Кучми, коли ЗМІ отримували інструкції, як висвітлювати події.