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В ОП отрицают вмешательство в работу "UA:Перший"

Среда, 20 октября 2021, 12:41
Михаил Подоляк, фото с сайта президента president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отвергает обвинения ведущей программы "Обратный отсчет" Мирославы Барчук в давлении Офиса президента на "UA: Перший", но не отрицает стремление команды президента к "согласованной информационной позиции".

Источник: комментарии Подоляка "BBC News Украина"

Прямая речь Подоляка: "Независимая редакционная политика любого СМИ – это ключевая признак здорового общества и современного государства. То есть прямое вмешательство в работу редакций – абсолютный нонсенс...

Но если тот или иной представитель власти видит в эфирах того или иного проекта последовательную и упорную несбалансированность позиций, постоянную и явную ангажированность ведущих и редакции, то можно понять крайне небольшое желание людей идти в эфир именно этого проекта".

Детали: Советник Андрея Ермака назвал комментарий журналистки Барчук эмоциональным, а обвинения "некорректными и необоснованными".

По его словам, для Офиса президента важно, чтобы на эфирах власти представляли содержательно и профессионально.

Прямая речь: "То есть не эфир ради эфира, а эфир ради разъяснения тех или иных инициатив власти.

Именно содержательность позиции – то, относительно чего депутаты фракции или другие представители широкой команды власти могут получить консультации в рамках вполне рационального подхода к согласованной единой информационной позиции".

Этому предшествовало: 19 октября телеведущая программы "Обратный отсчет" ("Зворотний відлік") на общественном телеканале "UA: Перший" Мирослава Барчук заявила, что Офис президента "давно и жестко" контролирует присутствие на эфирах народных депутатов от фракции "Слуга народа", выдвигая ультиматумы проекту относительно гостей ток-шоу .

Она призвала коллег "не поддаваться давлению и вслух говорить о случаях давления и шантажа", а депутатов от президентской партии "не участвовать в этом шантаже".

Информацию о давлении подтвердил другой ведущий телеканала "UA: Перший" Павел Казарин.

В соцсетях уже заговорили о "темникогейте", намекая на "темники" времен президента Леонида Кучмы, когда СМИ получали инструкции, как освещать события.

Темы: Офис президентаСМИсвобода слова
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