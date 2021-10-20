Шмигаль: Не плануємо вводити повний локдаун

Влада не планує вводити повний локдаун в Україні, але наголошує на необхідності масової вакцинації.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 20 жовтня

Пряма мова: "Навіть у червоній зоні бізнес і громадські заклади можуть працювати, якщо всі відвідувачі та працівники повністю вакциновані. Ми не плануємо вводити повний локдаун по всій країні та зупиняти економіку. Але як сказав цього тижня президент: єдиною альтернативою локдауну є саме масова вакцинація".

Додатково: Прем'єр нагадав, що 21 жовтня починають діяти нові правила пасажирських перевезень. Всі міжобласні перевезення будуть дозволені, лише якщо пасажири мають COVID-сертифікат або дійсний негативний тест. Йдеться про залізничний, авіаційний та автобусний транспорт.



Громадського транспорту в містах та перевезень усередині однієї області нові правила наразі не стосуються.



