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Шмигаль: Не плануємо вводити повний локдаун

Середа, 20 жовтня 2021, 13:16
Кабінет міністрів. фото з Урядового порталу

Влада не планує вводити повний локдаун в Україні, але наголошує на необхідності масової вакцинації.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 20 жовтня

Пряма мова: "Навіть у червоній зоні бізнес і громадські заклади можуть працювати, якщо всі відвідувачі та працівники повністю вакциновані. Ми не плануємо вводити повний локдаун по всій країні та зупиняти економіку. Але як сказав цього тижня президент: єдиною альтернативою локдауну є саме масова вакцинація".

Додатково: Прем'єр нагадав, що 21 жовтня починають діяти нові правила пасажирських перевезень. Всі міжобласні перевезення будуть дозволені, лише якщо пасажири мають COVID-сертифікат або дійсний негативний тест. Йдеться про залізничний, авіаційний та автобусний транспорт.

Громадського транспорту в містах та перевезень усередині однієї області нові правила наразі не стосуються.

Українська правда
Теми: карантинкоронавірусвакцинаціяКабінет міністрів


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