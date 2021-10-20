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Шмыгаль: Не планируем вводить полный локдаун

Среда, 20 октября 2021, 13:16
Шмыгаль: Не планируем вводить полный локдаун
Кабинет министров. фото с Правительственного портала

Власти не планируют вводить полный локдаун в Украине, но подчеркивает необходимость массовой вакцинации.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 20 октября

Прямая речь: "Даже в красной зоне бизнес и общественные заведения могут работать, если все посетители и работники полностью вакцинированы. Мы не планируем вводить полный локдаун по всей стране и останавливать экономику. Но как сказал на этой неделе президент: единственной альтернативой локдауна является именно массовая вакцинация".

Дополнительно: Премьер напомнил, что 21 октября начинают действовать новые правила пассажирских перевозок. Все межобластные перевозки будут разрешены, только если пассажиры будут иметь COVID-сертификат или действительный отрицательный тест. Речь идет о железнодорожном, авиационном и автобусном транспорте.

Общественного транспорта в городах и перевозок внутри одной области новые правила пока не касаются.

Украинская правда

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Темы: карантинкоронавирусвакцинацияКабинет министров
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