Киян попередили про сильний вітер: 1 рівень небезпечності
Середа, 20 жовтня 2021, 15:12
Столична влада попереджає мешканців міста про сильний вітер 21 жовтня і закликає бути уважними та обережними на вулиці.
Джерело: сайт КМДА
Дослівно КМДА: "21 жовтня вдень у Києві очікуються сильні пориви вітру 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий)".
Деталі: Мешканцям під час сильного вітру радять дотримуватися низки рекомендацій:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
У КМДА також нагадали, що при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо варто негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
Передісторія:
- У найближчі дні в Україні очікується сильний вітер, який принесе теплу і суху погоду.
Українська правда