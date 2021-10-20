Киян попередили про сильний вітер: 1 рівень небезпечності

Столична влада попереджає мешканців міста про сильний вітер 21 жовтня і закликає бути уважними та обережними на вулиці.

Джерело: сайт КМДА

Дослівно КМДА: "21 жовтня вдень у Києві очікуються сильні пориви вітру 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: Мешканцям під час сильного вітру радять дотримуватися низки рекомендацій:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

У КМДА також нагадали, що при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо варто негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

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