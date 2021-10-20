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Киевлян предупредили о сильном ветре: 1 уровень опасности

Среда, 20 октября 2021, 15:12
Киевлян предупредили о сильном ветре: 1 уровень опасности
Фото gettyimages.com

Столичные власти предупреждает жителей города о сильном ветре 21 октября и призывает быть внимательными и осторожными на улице.

Источник: сайт КГГА

Дословно КГГА: "21 октября днем в Киеве ожидаются сильные порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый)".

Детали: Жителям во время сильного ветра советуют придерживаться ряда рекомендаций:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то стоит держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

В КГГА также напомнили, что в случае падения деревьев или веток, травмирования людей и т.д. следует немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Предыстория: 

  • В ближайшие дни в Украине ожидается сильный ветер, который принесет теплую и сухую погоду.

Украинская правда

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Темы: Киевпогода
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