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Путін вирішив боротися з ковідом вихідними днями

Середа, 20 жовтня 2021, 15:25
Путін вирішив боротися з ковідом вихідними днями
Фото: Пресслужба Кремля

Президент Росії Володимир Путін підтримав пропозицію зробити неробочими дні з 30 жовтня по 7 листопада включно через складну ситуацію з коронавірусів.

Джерело: російський "Інтерфакс", що наводить слова Путіна з наради із членами уряду

Пряма мова Путіна: "Зараз особливо важливо збити пік нової хвилі епідемії. У зв'язку з цим з урахуванням обстановки, що склалася, безумовно, підтримую вашу пропозицію, шановні колеги, про оголошення по всій країні неробочих днів зі збереженням за працівниками заробітної плати в період з 30 жовтня по 7 листопада включно".

Деталі: Відповідний указ про неробочі дні він підписав у середу. Путін також сказав, що регіони при необхідності можуть продовжити режим неробочих днів і після 7 листопада. 

Передісторія:

  • У Росії за останню добу 19 жовтня захворіли на коронавірус 34 073 людини, померли на добу 1 028 пацієнтів - це новий анти рекорд для країни.

Теми: вакцинаціякоронавірусРосія
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