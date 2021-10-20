У РФ новий рекорд померлих від Covid-19
Середа, 20 жовтня 2021, 13:20
У Росії за добу 19 жовтня захворіли на коронавірус 34 073 людини, померли на добу 1 028 пацієнтів - це новий антирекорд.
Джерело: російський "Интерфакс"
Деталі: Відзначається, що добовий приріст нових хворих на коронавірусну інфекцію в РФ склав 34 073 випадки, померли на добу 1 028 пацієнтів - це новий антирекорд.
Зростання числа смертей в РФ фіксується практично щодня з 24 вересня.
Відзначається, що другу добу поспіль в РФ спостерігається відносне зниження рівня добового приросту нових хворих.
Передісторія:
- 15 жовтня у Росії зафіксували антирекорди за кількістю нових хворих і кількістю померлих від коронавірусу за добу. Добовий приріст нових хворих склав 33 208 випадків, померли за добу 1 002 пацієнти – це був максимум за весь період пандемії.
- 16 жовтня добовий приріст нових хворих на COVID-19 у Росії склав 34 303 випадки, це було нове максимальне значення за всю пандемію.