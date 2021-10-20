У РФ новий рекорд померлих від Covid-19

У Росії за добу 19 жовтня захворіли на коронавірус 34 073 людини, померли на добу 1 028 пацієнтів - це новий антирекорд.

Джерело: російський "Интерфакс"

Деталі: Відзначається, що добовий приріст нових хворих на коронавірусну інфекцію в РФ склав 34 073 випадки, померли на добу 1 028 пацієнтів - це новий антирекорд.

Зростання числа смертей в РФ фіксується практично щодня з 24 вересня.

Відзначається, що другу добу поспіль в РФ спостерігається відносне зниження рівня добового приросту нових хворих.

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