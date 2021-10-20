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Путин решил бороться с ковидом выходными днями

Среда, 20 октября 2021, 15:25
Фото: Пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поддержал предложение сделать нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Источник: российский "Интерфакс", который приводит слова Путина с совещания с членами правительства

Прямая речь Путина: "Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. В этой связи с учетом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю ваше предложение, уважаемые коллеги, об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно".

Детали: Соответствующий указ о нерабочих днях он подписал в среду. Путин также сказал, что регионы при необходимости могут продлить режим нерабочих дней и после 7 ноября.

Предыстория:

  • В России за последние сутки 19 октября заболели коронавирус 34073 человека, умерли в сутки 1028 пациентов - это новый антирекорд для страны.

Темы: вакцинациякоронавирусРосcия
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