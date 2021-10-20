Російського блогера Дудя оштрафували за "пропаганду наркотиків"
Середа, 20 жовтня 2021, 16:06
Зюзінський суд Москви призначив штраф сто тисяч рублів блогеру Юрію Дудю за пропаганду наркотиків в інтерв'ю.
Джерело: російське інформагентство "РИА Новости", яке посилається на пресслужбу суду
Деталі: Своєю постановою суд визнаний Дудя винним. Пропаганду слідство побачило у його відеоінтерв'ю з українським блогером Івангаєм і з російським співаком Моргенштерном.
Сам блогер до суду не прийшов. Його адвокат заявив, що буде оскаржувати рішення.
Передісторія:
- У червні стало відомо, що Московський суд розглядатиме справу про нібито пропаганду наркотиків у двох інтерв'ю російського блогера Юрія Дудя.