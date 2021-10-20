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Російського блогера Дудя оштрафували за "пропаганду наркотиків"

Середа, 20 жовтня 2021, 16:06
Російського блогера Дудя оштрафували за пропаганду наркотиків
скріншот

Зюзінський суд Москви призначив штраф сто тисяч рублів блогеру Юрію Дудю за пропаганду наркотиків в інтерв'ю.

Джерело: російське інформагентство "РИА Новости", яке посилається на пресслужбу суду

Деталі: Своєю постановою суд визнаний Дудя винним. Пропаганду слідство побачило у його відеоінтерв'ю з українським блогером Івангаєм і з російським співаком Моргенштерном.

Сам блогер до суду не прийшов. Його адвокат заявив, що буде оскаржувати рішення.

Передісторія:

  • У червні стало відомо, що Московський суд розглядатиме справу про нібито пропаганду наркотиків у двох інтерв'ю російського блогера Юрія Дудя.

"Українська правда" у Threads

Теми: інтернетРосіясвобода слова
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