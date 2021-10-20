Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Російського блогера Дудя оштрафували за "пропаганду наркотиків"

Середа, 20 жовтня 2021, 16:06
скріншот

Зюзінський суд Москви призначив штраф сто тисяч рублів блогеру Юрію Дудю за пропаганду наркотиків в інтерв'ю.

Джерело: російське інформагентство "РИА Новости", яке посилається на пресслужбу суду

Деталі: Своєю постановою суд визнаний Дудя винним. Пропаганду слідство побачило у його відеоінтерв'ю з українським блогером Івангаєм і з російським співаком Моргенштерном.

Сам блогер до суду не прийшов. Його адвокат заявив, що буде оскаржувати рішення.

Передісторія:

  • У червні стало відомо, що Московський суд розглядатиме справу про нібито пропаганду наркотиків у двох інтерв'ю російського блогера Юрія Дудя.

Теми: інтернетРосіясвобода слова


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Школи Києва йдуть на карантинні канікули з 23 жовтня

МЗС з'ясовує обставини смерті українки від пострілу Болдуїна

У Білорусі скасували масковий режим: не сподобався Лукашенку

фотоНа голову Устінової в Раді впав дверний засув

Надію Савченко впіймали в аеропорту з підробленим ковід-сертифікатом

фото У двір будинку заступника голови ОПУ Жовкви кинули "коктейль Молотова"

Усі новини...
інтернет
У Мінцифри звітують про підключення більше сотні сіл до швидкісного інтернету
Помер один з перших українських ІТ-підприємців Олексій Мась
Нові стандарти 4G: Федоров обіцяє, що ловити інтернет на деревах більше не доведеться
Останні новини
12:49
За день в українські поїзди не пустили майже 2 сотні пасажирів: немає сертифіката вакцинації
12:36
Зеленський збирає засідання РНБО
12:32
Школи Києва йдуть на карантинні канікули з 23 жовтня
12:32
Можлива дистанційка і обмеження у транспорті – Київ визначив, як посилюватиме карантин
12:19
Після тепла українців чекає істотне похолодання
12:17
Департамент НБУ, з якого пішли всі керівники, отримав нового директора
12:11
У Росії – нові антирекорди за випадками Covid і добовою смертністю
11:56
МОН закликає перевести студентів на дистанційку з 25 жовтня
11:47
інфографіка Укрзалізниця відкрила пункти covid-вакцинації ще на 3 вокзалах
11:43
Курс валют на 22 жовтня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
Усі новини...