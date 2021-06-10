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Російського блогера Дудя судитимуть за "пропаганду наркотиків"

Четвер, 10 червня 2021, 15:54

Московський суд розглядатиме справу про нібито пропаганду наркотиків у двох інтерв'ю російського блогера Юрія Дудя.

Джерело: ТАСС

Дослівно: "Офіційні психолінгвістичні судові експертизи, проведені в рамках адміністративної справи, підтвердили факти пропаганди наркотиків у двох інтерв'ю блогера Юрія Дудя".

Деталі: Повідомляється, що "експертизи підтвердили факти пропаганди наркотиків" у двох відеоінтерв'ю Дудя - з українським блогером Івангаєм і зі співаком Моргенштерном.

Нагадаємо:

  • 28 квітня за поданням СБУ міністерство культури включило Моргенштерна до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.
  • 2 травня EeOneGuy повідомив, що з його інтерв'ю Дудю видалили важливі тези розмови: про Голодомор, репресії НКВС і війну Росії з Україною.

Теми: Росіяпропаганда


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