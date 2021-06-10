Російського блогера Дудя судитимуть за "пропаганду наркотиків"
Четвер, 10 червня 2021, 15:54
Московський суд розглядатиме справу про нібито пропаганду наркотиків у двох інтерв'ю російського блогера Юрія Дудя.
Джерело: ТАСС
Дослівно: "Офіційні психолінгвістичні судові експертизи, проведені в рамках адміністративної справи, підтвердили факти пропаганди наркотиків у двох інтерв'ю блогера Юрія Дудя".
Деталі: Повідомляється, що "експертизи підтвердили факти пропаганди наркотиків" у двох відеоінтерв'ю Дудя - з українським блогером Івангаєм і зі співаком Моргенштерном.
Нагадаємо:
- 28 квітня за поданням СБУ міністерство культури включило Моргенштерна до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.
- 2 травня EeOneGuy повідомив, що з його інтерв'ю Дудю видалили важливі тези розмови: про Голодомор, репресії НКВС і війну Росії з Україною.