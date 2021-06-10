Російського блогера Дудя судитимуть за "пропаганду наркотиків"

Московський суд розглядатиме справу про нібито пропаганду наркотиків у двох інтерв'ю російського блогера Юрія Дудя.

Джерело: ТАСС

Дослівно: "Офіційні психолінгвістичні судові експертизи, проведені в рамках адміністративної справи, підтвердили факти пропаганди наркотиків у двох інтерв'ю блогера Юрія Дудя".

Деталі: Повідомляється, що "експертизи підтвердили факти пропаганди наркотиків" у двох відеоінтерв'ю Дудя - з українським блогером Івангаєм і зі співаком Моргенштерном.

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