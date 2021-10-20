Российского блогера Дудя оштрафовали за "пропаганду наркотиков"

Зюзинский суд Москвы назначил штраф сто тысяч рублей блогеру Юрию Дудю за пропаганду наркотиков в интервью.

Источник: российское информагентство "РИА Новости", которое ссылается на пресс- службу суда

Детали: Своим постановлением суд признан Дудя виновным. Пропаганду следствие увидело в его видеоинтервью с украинским блоггером Ивангаем и с российским певцом Моргенштерном.

Сам блогер в суд не пришел. Его адвокат заявил, что будет обжаловать решение.

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