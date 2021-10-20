Российского блогера Дудя оштрафовали за "пропаганду наркотиков"
Среда, 20 октября 2021, 16:06
Зюзинский суд Москвы назначил штраф сто тысяч рублей блогеру Юрию Дудю за пропаганду наркотиков в интервью.
Источник: российское информагентство "РИА Новости", которое ссылается на пресс- службу суда
Детали: Своим постановлением суд признан Дудя виновным. Пропаганду следствие увидело в его видеоинтервью с украинским блоггером Ивангаем и с российским певцом Моргенштерном.
Сам блогер в суд не пришел. Его адвокат заявил, что будет обжаловать решение.
Предыстория:
- В июне стало известно, что Московский суд рассмотрит дело о якобы пропаганду наркотиков в двух интервью российского блогера Юрия Дудя.