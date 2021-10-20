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Российского блогера Дудя оштрафовали за "пропаганду наркотиков"

Среда, 20 октября 2021, 16:06
Российского блогера Дудя оштрафовали за пропаганду наркотиков
скриншот

Зюзинский суд Москвы назначил штраф сто тысяч рублей блогеру Юрию Дудю за пропаганду наркотиков в интервью.

Источник: российское информагентство "РИА Новости", которое ссылается на пресс- службу суда

Детали: Своим постановлением суд признан Дудя виновным. Пропаганду следствие увидело в его видеоинтервью с украинским блоггером Ивангаем и с российским певцом Моргенштерном.

Сам блогер в суд не пришел. Его адвокат заявил, что будет обжаловать решение.

Предыстория:

  • В июне стало известно, что Московский суд рассмотрит дело о якобы пропаганду наркотиков в двух интервью российского блогера Юрия Дудя.

Темы: интернетРосcиясвобода слова
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