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Комитет не стал рекомендовать Раде увольнять министра экологии

Среда, 20 октября 2021, 17:16
Фото: Министерство по вопросам экологической политики

Комитет по вопросам экологической политики и природопользования рекомендовал Верховной Раде самой определиться с заявлением Романа Абрамовского о его отставке с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Источник: "Интерфакс-Украина", цитирует члена комитета Нардеп Леся Василенко

Прямая речь Василенко: "Вопрос касательно отставки Абрамовского будет вынесен на усмотрение зала".

Детали: Она также уточнила, что Абрамовский также был на заседании комитета. Комитет возглавляет представитель "Слуги народа" Олег Бондаренко.

Предыстория:

19 октября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Абрамовский написал заявление на увольнение.

Темы: Верховная РадаКабинет министров
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