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"Адміністратору залишиш, скажеш - за банкет": СБУ оприлюднила докази хабарництва в міськраді

Середа, 20 жовтня 2021, 19:07
Адміністратору залишиш, скажеш - за банкет: СБУ оприлюднила докази хабарництва в міськраді
Євген Дикань. фото видання "Полтавщина"

Служба безпеки України має аудіо- та відеозаписи, що підтверджують корупційну схему при видачі дозвільних документів у Полтавській міськраді.

Джерело: СБУ

Деталі: Спецслужба оприлюднила записи розмов, на яких зафіксовані зустрічі фігурантів провадження із підприємцем, від якого вимагали неправомірну вигоду.

Йдеться зокрема про викритого на хабарництві на початку вересня голову фракції "За майбутнє" у Полтавській міськраді Євгена Диканя. 

СБУ зазначає, що на записах: підозрюваний депутат пояснює, що за його вказівки створюються штучні перешкоди для місцевих підприємців, дає вказівки чиновникам пришвидшити видачу дозвільних документів, описує механізм, як йому передати хабар (залишити у адміністратора закладу харчування –ред.), посередниця телефонує депутатові і повідомляє про отриманий хабар.

Служба безпеки викрила зловмисників на початку вересня. Вони намагалися організувати корупційний механізм при видачі дозвільних документів на будівництво та благоустрій. У разі відмови платити, місцевим підприємцям погрожували створити перешкоди.

За даними слідства, вартість таких дозвільних документів для одного із місцевих підприємців зловмисники оцінили в 5 тисяч доларів США.

За матеріалами СБУ було оголошено про підозру посадовій особі та депутату Полтавської міської ради.

Суд обрав депутату Диканю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 681 тис. грн.

За даними місцевих ЗМІ, 4 вересня після обрання запобіжного заходу Диканю стало зле. Адвокат викликав "швидку", яка забрала депутата у медзаклад.

6 вересня за Диканя було внесено заставу, але суд прийняв її з другої спроби - 8 вересня. Наразі депутат перебуває на свободі.

Українська правда
Теми: СБУхабарПолтавська область
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