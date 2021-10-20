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"Администратору оставишь, скажешь - за банкет": СБУ показала доказательства взяток в горсовете

Среда, 20 октября 2021, 19:07
Евгений Дикань. фото издания "Полтавщина"

Служба безопасности Украины имеет аудио- и видеозаписи, подтверждающие коррупционную схему при выдаче разрешительных документов в Полтавском горсовете.

Источник: СБУ

Детали: Спецслужба обнародовала записи разговоров, на которых зафиксированы встречи фигурантов производства с предпринимателем, от которого требовали неправомерную выгоду.

Речь идет в частности об уличенном во взяточничестве в начале сентября председателя фракции "За майбутнє" в Полтавском горсовете Евгение Дикане.

СБУ отмечает, что на записях: подозреваемый депутат объясняет, что по его указанию создаются искусственные препятствия для местных предпринимателей, дает указания чиновникам ускорить выдачу разрешительных документов, описывает механизм, как ему передать взятку (оставить у администратора заведения питания -ред.), посредник звонит депутату и сообщает о полученной взятке.

Служба безопасности разоблачила злоумышленников в начале сентября. Они пытались организовать коррупционный механизм при выдаче разрешительных документов на строительство и благоустройство. В случае отказа платить, местным предпринимателям угрожали создать препятствия.

По данным следствия, стоимость таких разрешительных документов для одного из местных предпринимателей злоумышленники оценили в 5000 долларов США.

По материалам СБУ было объявлено о подозрении должностному лицу и депутату Полтавского городского совета.

Суд избрал депутату Диканю меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 681 тыс. грн.

По данным местных СМИ, 4 сентября после избрания меры пресечения Диканю стало плохо. Адвокат вызвал "скорую", которая забрала депутата в медучреждение.

6 сентября за Диканя был внесен залог, но суд принял его со второй попытки - 8 сентября. Сейчас депутат находится на свободе.

Украинская правда
Темы: СБУвзяткаПолтавская область
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