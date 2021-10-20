Окупанти 9 разів порушили "тишу", поранили воїна ЗСУ

Упродовж доби 20 жовтня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, один український військовий поранений.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Біля Березового ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.

Поблизу Красногорівки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм і 120 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В напрямку Золотого-4 найманці двічі здійснили обстріли, застосовуючи міномети калібру 120 мм, протитанковий ракетний комплекс і стрілецьку зброю.

В районі Новолуганського ворожі збройні формування два рази обстріляли українські позиції з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік Троїцького противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.

В бік Причепилівки російсько-окупаційні війська вели обстріл зі стрілецької зброї".

Деталі: На Донеччині також зафіксували проліт безпілотника, ймовірно Орлан-10 російського виробництва, з перетином лінії розмежування.

Внаслідок одного обстрілу поранили військового ЗСУ, він у лікарні, стан здоров’я задовільний.

Бійці ООС відкривали вогонь у відповідь, аби змусити окупантів припинити обстріли.