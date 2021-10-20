Оккупанты 9 раз нарушили "тишину", ранили воина ВСУ

В течение суток 20 октября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, один украинский военный ранен.

Источник: штаб ООС

Дословно: "У Березовой враг совершил обстрел из стрелкового оружия.

Вблизи Красногоровки оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Золотого-4 наемники дважды совершили обстрелы, применяя минометы калибра 120 мм, противотанковый ракетный комплекс и стрелковое оружие.

В районе Новолуганское враждебные вооруженные формирования два раза обстреляли украинские позиции с ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Троицкого противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм.

В сторону Причепиловки российско-оккупационные войска вели обстрел из стрелкового оружия".

Детали: На Донетчине также зафиксировали пролет беспилотника, вероятно Орлан-10 российского производства, с пересечением линии разграничения.

В результате одного обстрела ранен военный ВСУ, он в больнице, состояние здоровья удовлетворительное.

Бойцы ООС открывали огонь, чтобы заставить оккупантов прекратить обстрелы.