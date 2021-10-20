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Ліга Чемпіонів: "Динамо" з мінімальним рахунком програє "Барселоні"

Середа, 20 жовтня 2021, 21:39
фото з Твіттера "Барселони"

Київське "Динамо" у матчі 3 туру групового турніру Ліги Чемпіонів поступилося іспанській "Барселоні" з рахунком 0:1.

Джерело: трансляція поєдинку 20 жовтня на "Камп Ноу" у Барселоні

Деталі: Лише надійна гра у першому таймі Георгія Бущана не дозволила "Барселоні" довести рахунок до розгромного. На перших хвилинах удар головою Серджинью Деста прийшовся повз ворота. Двічі бив ударом головою Люк де Йонг, і обидва рази не поцілив у рамку воріт.

На 21-й хвилині Бущан видав перший сейв після удару під поперечку воріт з метрів 18-ти від де Йонга. На 36-й хвилині Бущан знову рятує після удару Деста. А вже в наступній атаці каталонці виходять вперед. Після подачі з флангу Жерар Піке забиває з лінії воротарського майданчика - 1:0. У "Барселони" у першому таймі було вісім ударів та три в площину воріт. У "Динамо" лише два, але жодного в рамку воріт.

Другий тайм нічого не змінив у грі "Динамо", а "Барселона" продовжувала грати на половині поля киян. На 53-й хвилині Бущан ледве не привіз гол у власні ворота, але Ансу Фаті спочатку не проштовхнув м`яча з метра, а потім не поцілив у ворота ударом через себе.

Трохи забігало "Динамо" в атаці після виходу на поле Дениса Гармаша та Вітінью, але ударів по воротах задрімавшого Тер Штегена, так і не було. На 71-й хвилині знову момент в іспанців. Філіппе Коутінью з метрів 14-ти дивом не поцілив по воротах "Динамо".

В останні хвилин 15-ть "Барселона" зупинилася, але кияни цим не скористалися: був лише один удар, але лише в сторону воріт.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол


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