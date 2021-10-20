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Лига Чемпионов: "Динамо" с минимальным счетом проигрывает "Барселоне"

Среда, 20 октября 2021, 21:39
фото из Твиттера "Барселоны

Киевское "Динамо" в матче 3 тура группового турнира Лиги Чемпионов уступило испанской "Барселоне" со счетом 0:1.

Источник: трансляция поединка 20 октября на "Камп Ноу" в Барселоне

Детали: Только надежная игра в первом тайме Георгия Бущана не позволила "Барселоне" довести счет до разгромного. На первых минутах удар головой Сержинью Деста пришелся мимо ворот. Дважды бил ударом головой Люк де Йонг, и оба раза не попал в створ ворот.

На 21-й минуте Бущан выдал первый сейв после удара под перекладину ворот метров с 18-ти от де Йонга. На 36-й минуте Бущан снова спасает после удара Деста. А уже в следующей атаке каталонцы выходят вперед. После подачи с фланга Жерар Пике забивает с линии вратарской - 1:0. У "Барселоны" в первом тайме было восемь ударов и три в створ. У "Динамо" всего два, но ни одного в створ ворот.

Второй тайм ничего не изменил в игре "Динамо", а "Барселона" продолжала играть на половине поля киевлян. На 53-й минуте Бущан чуть не привез гол в собственные ворота, но Ансуи Фати изначально не протолкнул мяч с метра, а затем не попал в ворота ударом через себя.

Немного забегало "Динамо" в атаке после выхода на поле Дениса Гармаша и Витиньо, но ударов по воротам задремавшего Тер Штегена, так и не было. На 71-й минуте снова момент у испанцев. Коутиньо метров с 14-ти чудом не попал по воротам "Динамо".

В последние минут 15-ть "Барселона" остановилась, но киевляне этим не воспользовались: был лишь один удар, но только в сторону ворот.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол
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