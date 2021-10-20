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В Україні можуть "почервоніти" ще 7 областей, там посилять карантин

Середа, 20 жовтня 2021, 23:51
фото: Ельдар Сарахман, уп

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов заявив, що ще 7 областей можуть потрапити до "червоної" зони, якщо не посилять протиепідемічні заходи.

Джерело: пресслужба Мінрегіону

Деталі: Йдеться про Житомирську, Луганську, Львівську, Миколаївську, Рівненську, Хмельницьку та Чернігівську області – усі ці регіони станом на 20 жовтня у "помаранчевій" зоні.

В перелічених областях мають посилити карантин, аби уповільнити спалах коронавірусу.

За підсумками засідання Комісії ТЕБ та НС було вирішено — Житомирській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Хмельницькій, Сумській та Чернігівській облдержадміністраціям вжити заходів щодо:

  • розгортання додаткових ліжко-місць;
  • збільшення кількості тестувань;
  • оновлення маршрутів пацієнтів та їх суворого виконання медичною службою області;
  • контролю за дотриманням критеріїв госпіталізації пацієнтів з COVID-19;
  • Держпродспоживслужба має посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів.

Нагадаємо: З 23 жовтня Сумська область України відноситься до "червоного" регіону епіднебезпеки за поширенням коронавірусу.

Українська правда
Теми: карантинкоронавірус


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