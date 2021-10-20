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В Украине могут "покраснеть" еще 7 областей, там усилят карантин

Среда, 20 октября 2021, 23:51
В Украине могут покраснеть еще 7 областей, там усилят карантин
фото: эльдар сарахман, уп

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев заявил, что еще 7 областей могут попасть в "красную" зону, если не усилят противоэпидемические мероприятия.

Источник: пресс-служба Минрегиона

Детали: Речь идет о Житомирской, Луганской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Хмельницкой и Черниговской областях - все они по состоянию на 20 октября в "оранжевой" зоне.

В перечисленных областях должны усилить карантин, чтобы замедлить вспышку коронавируса.

По итогам заседания Комиссии ТЭБ и ЧС было решено - Житомирской, Луганской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Хмельницкой, Сумской и Черниговской облгосадминистрациям принять меры по:

  • развертыванию дополнительных койко-мест;
  • увеличению количества тестов;
  • обновлению маршрутов пациентов и их строгого выполнения медицинской службой области;
  • контролю за соблюдением критериев госпитализации пациентов с COVID-19;
  • Госпродпотребслужба должна усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий.

Напомним: С 23 октября Сумская область Украины относится к "красному" региону эпидопасности из-за распространения коронавируса.

Украинская правда

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Темы: карантинкоронавирус
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