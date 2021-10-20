В Украине могут "покраснеть" еще 7 областей, там усилят карантин

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев заявил, что еще 7 областей могут попасть в "красную" зону, если не усилят противоэпидемические мероприятия.

Источник: пресс-служба Минрегиона

Детали: Речь идет о Житомирской, Луганской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Хмельницкой и Черниговской областях - все они по состоянию на 20 октября в "оранжевой" зоне.

В перечисленных областях должны усилить карантин, чтобы замедлить вспышку коронавируса.

По итогам заседания Комиссии ТЭБ и ЧС было решено - Житомирской, Луганской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Хмельницкой, Сумской и Черниговской облгосадминистрациям принять меры по:

развертыванию дополнительных койко-мест;

увеличению количества тестов;

обновлению маршрутов пациентов и их строгого выполнения медицинской службой области;

контролю за соблюдением критериев госпитализации пациентов с COVID-19;

Госпродпотребслужба должна усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий.

Напомним: С 23 октября Сумская область Украины относится к "красному" региону эпидопасности из-за распространения коронавируса.