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Ще одна область України стає "червоною" через ситуацію з ковідом

Середа, 20 жовтня 2021, 16:31
Ще одна область України стає червоною через ситуацію з ковідом
фото: КМДА

З 23 жовтня Сумська область України відноситься до "червоного" регіону епіднебезпеки за поширенням коронавірусу.

Джерело: міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Телеграм, Коронавірус_інфо

Пряма мова: "Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За результатами Державна комісія вирішила встановити: з 00 години 00 хвилин 23 жовтня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Сумської області, та застосувати на території Сумської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки".

 
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Деталі: Також на позачерговому засіданні комісії ТЕБ та НС було доручено в Чернігівській, Львівській, Рівненській та Житомирській областях посилити контроль за дотриманням протиепідемічних норм, збільшити ліжковий фонд та ввести додаткові карантинні обмеження на територіях об’єднаних територіальних громад, в яких фіксуються найбільші спалахи захворюваності на COVID-19.

Що передувало: На засіданні Кабінету міністрів 20 жовтня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі Україна зіткнулася з найбільшими викликами коронавірусної загрози за весь час пандемії. За його словами, влада не планує вводити повний локдаун в Україні, але наголошує на необхідності масової вакцинації.

Передісторія:

  • З 15 жовтня Херсонська область першою з часів весняного локдауну перейшла у "червону" зону епіденебезпеки через темпи поширення COVID-19.
  • З 18 жовтня така ж доля спіткала Запорізьку, Одеську, Донецьку та Дніпропетровську область.

Українська правда

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Теми: карантинCovid-2019коронавірусСумська область
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