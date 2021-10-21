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У США схвалили бустерні щеплення Moderna та J&J

Четвер, 21 жовтня 2021, 03:55
RADEK MICA/AFP via Getty Images

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило  бустерну (третю) дозу COVID-вакцин Moderna і Johnson & Johnson.

Джерело: FDA, The Guardian, FT

Деталі: Відтак, FDA дозволяє Moderna і Johnson & Johnson поставляти бустерні вакцини людям у віці 65 років і старше або молодим людям, що мають вищий ризик заразитися.

Як зазначається, Moderna можна вакцинуватися не менше ніж через 6 місяців, Johnson & Johnson - через два місяці.

Регулятор  додав, що люди зможуть зробити укол будь-якою з трьох дозволених вакцин, незалежно від того, якою вони вакцинувалися спочатку.

Нагадаємо: FDA раніше санкціонувало бустерні щеплення вакциною Pfizer.

Теми: СШАвакцинація


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