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Регулятор США одобрил третью дозу Pfizer для некоторых американцев

Четверг, 23 сентября 2021, 04:19
Регулятор США одобрил третью дозу Pfizer для некоторых американцев

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило третью дозу вакцины Pfizer и BioNTech COVID-19 для людей в возрасте 65 лет и старше, а также для некоторых американцев из группы высокого риска.

Источник: Reuters

Детали: Третью, бустерную, прививку должны сделать как минимум через шесть месяцев после второй.

Разрешение будет включать людей, наиболее восприимчивых к тяжелым заболеваниям, и тех, кто выполняет рисковую работу.

Ведущие члены FDA разделились во мнениях по поводу необходимости в бустерах для населения в целом.

Консультативная группа Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) может проголосовать в четверг за использование третьей вакцины. Консультативная группа заявила, что недостаточно доказательств в поддержку ревакцинации для всех в возрасте 16 лет и старше, которые вакцинировались по крайней мере шесть месяцев назад. Она запросила дополнительные данные о безопасности.

Напомним: В августе правительство США объявило о планах делать бустерные прививки широко доступными для всех американцев, начиная с 20 сентября.

Темы: СШАвакцинация
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