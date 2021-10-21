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В США одобрили бустерные прививки Moderna и J&J

Четверг, 21 октября 2021, 03:55
RADEK MICA/AFP via Getty Images

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило бустерную (третью) дозу COVID-вакцин Moderna и Johnson & Johnson.

Источник: FDA, The Guardian, FT

Детали: Следовательно, FDA разрешает Moderna и Johnson & Johnson поставлять бустерные вакцины людям в возрасте 65 лет и старше или молодым людям, имеющим более высокий риск заразиться.

Как отмечается, Moderna можно вакцинироваться не менее чем через 6 месяцев, Johnson & Johnson - через два месяца.

Регулятор добавил, что люди смогут сделать укол любой из трех разрешенных вакцин, независимо от того, какой они вакцинировались сначала.

Напомним: FDA ранее санкционировало бустерные прививки вакциной Pfizer.

Темы: СШАвакцинация
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