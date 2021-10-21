Байден про китайські гіперзвукові ракети: Стурбований
Четвер, 21 жовтня 2021, 05:00
Президент США Джо Байден заявив, що стурбований запуском китайських гіперзвукових ракет.
Джерело: Reuters з посиланням на заяву Байдена
Деталі: Як повідомляється, речниця Білого дому Джен Псакі заявила репортерам, що Білий дім висловив занепокоєння з приводу китайських ракетних технологій через "дипломатичні канали".
Передісторія: За даними ЗМІ, Китай в серпні випробував гіперзвукову ракету, здатну нести ядерну зброю. Ракета облетіла Землю на низькій орбіті, а потім була спрямована до мети, "продемонструвавши передові космічні можливості, які застали зненацька розвідку США".