Байден про китайські гіперзвукові ракети: Стурбований

Президент США Джо Байден заявив, що стурбований запуском китайських гіперзвукових ракет.

Джерело: Reuters з посиланням на заяву Байдена

Деталі: Як повідомляється, речниця Білого дому Джен Псакі заявила репортерам, що Білий дім висловив занепокоєння з приводу китайських ракетних технологій через "дипломатичні канали".

Передісторія: За даними ЗМІ, Китай в серпні випробував гіперзвукову ракету, здатну нести ядерну зброю. Ракета облетіла Землю на низькій орбіті, а потім була спрямована до мети, "продемонструвавши передові космічні можливості, які застали зненацька розвідку США".