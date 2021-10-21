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Байден про китайські гіперзвукові ракети: Стурбований

Четвер, 21 жовтня 2021, 05:00
Байден про китайські гіперзвукові ракети: Стурбований
Spencer Platt/Getty Images

Президент США Джо Байден заявив, що стурбований запуском  китайських гіперзвукових ракет.

Джерело: Reuters з посиланням на заяву Байдена

Деталі: Як повідомляється, речниця Білого дому Джен Псакі заявила репортерам, що Білий дім висловив занепокоєння з приводу китайських ракетних технологій через "дипломатичні канали".

Передісторія: За даними ЗМІ, Китай в серпні випробував гіперзвукову ракету, здатну нести ядерну зброю. Ракета облетіла Землю на низькій орбіті, а потім була спрямована до мети, "продемонструвавши передові космічні можливості, які застали зненацька розвідку США".

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАБайденКитай
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