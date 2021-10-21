Байден о китайских гиперзвуковых ракетах: Обеспокоен

Президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен запуском китайских гиперзвуковых ракет.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление Байдена

Детали: Как сообщается, представитель Белого дома Джен Псаки заявила репортерам, что Белый дом выразил обеспокоенность по поводу китайских ракетных технологий через "дипломатические каналы".

Предыстория: По данным СМИ, Китай в августе испытал гиперзвуковую ракету, способную нести ядерное оружие. Ракета облетела Землю на низкой орбите, а затем была направлена ​​к цели, "продемонстрировав передовые космические возможности, которые застали врасплох разведку США".