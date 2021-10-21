Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Байден о китайских гиперзвуковых ракетах: Обеспокоен

Четверг, 21 октября 2021, 05:00
Spencer Platt/Getty Images

Президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен запуском китайских гиперзвуковых ракет.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление Байдена

Детали: Как сообщается, представитель Белого дома Джен Псаки заявила репортерам, что Белый дом выразил обеспокоенность по поводу китайских ракетных технологий через "дипломатические каналы".

Предыстория: По данным СМИ, Китай в августе испытал гиперзвуковую ракету, способную нести ядерное оружие. Ракета облетела Землю на низкой орбите, а затем была направлена ​​к цели, "продемонстрировав передовые космические возможности, которые застали врасплох разведку США".

Темы: СШАБайденКитай
powered by lun.ua
Главное сегодня

Эпидемия ковид: в Украине снова более 23 тысяч заражений в сутки

Украина – вторая в Европе по суточной смертности от коронавируса

Военная помощь от США: Украина получила комплексы Javelin

МЗ согласовало увеличение перечня профессий с обязательной ковид-вакцинацией

Кулеба назвал единственный способ нарушить монополию Кремля на поставки газа

фотоТретья партия военной помощи от США прибыла в Украину

Все новости...
США
В США одобрили бустерные прививки Moderna и J&J
Американский форпост в Сирии атаковали — Reuters
Украина обратится в Apple из-за карты с "российским" Крымом
Последние новости
08:42
фотоАмериканцы снова летят к Луне, тестовый пуск состоится вскоре
08:18
Эпидемия ковид: в Украине снова более 23 тысяч заражений в сутки
08:00
Главные новости пятницы и ночи: пик эпидемии коронавируса, Украина в "зеленом" списке
07:23
Сутки на Донбассе: оккупанты 13 раз "срывали тишину"
06:28
Украина – вторая в Европе по суточной смертности от коронавируса
05:45
Мадагаскару грозит голод из-за климатических изменений – ООН
04:45
Во время авиаудара США ликвидировали лидера "Аль-Каиды"
03:37
Тунис вводит паспорта вакцинации
02:40
Военная помощь от США: Украина получила комплексы Javelin
01:43
На границе с Беларусью польские пограничники нашли тело мужчины
Все новости...