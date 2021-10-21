Україна увійшла до п’ятірки країн, де найбільше нових COVID-випадків

За добу 19 жовтня у світі виявили 452 993 нові випадки COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 80 425 випадків, в Британії – 49 139, в Росії – 34 073.

Крім того, в Туреччині – 29 760 заражень, в Україні – 18 912.

7 494 людини за добу померли. За цим показником Україна третя у світі і друга в Європі.

Нагадаємо: 19 жовтня в Україні зафіксували 18 912 випадків коронавірусної хвороби і 495 смертей від неї, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 5 468 осіб, одужали 7 605 хворих.

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